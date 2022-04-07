Семья Жанны Фриске отчаялась увидеть внука Платона

«Платоша! Мой милый принц, мы все так же в надежде, что когда-нибудь ты прочитаешь эти строки. Мы всей нашей большой семьей хотим тебя поздравить с твоим праздником!» — делится она. Мы желаем тебе, чтобы ты рос здоровым, умным, сильным, добрым, как твоя мама. Мы верим, что скоро увидимся, мы очень ждем тебя и очень сильно любим. Твои тетя Наташа, дедушка Вова, бабушка Оля и младшая сестренка. Ты самый красивый у меня. И я горжусь тобой! Уверена, что мама безумно гордилась бы тобой и твоими успехами», — добавила Наталья в подписи к снимкам.