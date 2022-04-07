Семья Жанны Фриске отчаялась увидеть внука Платона

Сегодня сыну певицы Жанны Фриске и ведущего Дмитрия Шепелева исполнилось девять лет. Но близкие мальчика со стороны звездной мамы давно не могут добиться разрешения на посещение маленького родственника. Они обратились к Платону через соцсети.
Наталья Фриске опубликовала на своей страничке в соцсетях пост с поздравлением племяннику от всей семьи.
«Платоша! Мой милый принц, мы все так же в надежде, что когда-нибудь ты прочитаешь эти строки. Мы всей нашей большой семьей хотим тебя поздравить с твоим праздником!» — делится она. Мы желаем тебе, чтобы ты рос здоровым, умным, сильным, добрым, как твоя мама. Мы верим, что скоро увидимся, мы очень ждем тебя и очень сильно любим. Твои тетя Наташа, дедушка Вова, бабушка Оля и младшая сестренка. Ты самый красивый у меня. И я горжусь тобой! Уверена, что мама безумно гордилась бы тобой и твоими успехами», — добавила Наталья в подписи к снимкам.
К поздравлениям в комментариях к публикации присоединилась артистка Ольга Орлова. Она является крестной мамой ребенка и подругой покойной Жанны Фриске.
Подписчики Натальи с сочувствием отнеслись к положению семьи Фриске:
«Скорейшего воссоединения семьи!»; «Это так ужасно, что вы не видели его так долго. Очень подло со стороны папы»; «Как порой жестока жизнь и люди. Дай Бог вам встретиться поскорее».
Душераздирающее письмо внуку Платону написал и его дедушка, Владимир Борисович.
«Я верю, что ты повзрослеешь и мы с тобой увидимся. Мы все тебе покажем, расскажем. Ты поймешь, что мы тебя никогда не забывали. Здесь твой дом, твои корни. Не верь тому, что говорит твой отец и его родственники. Он украл тебя и твою маму. Ты когда-нибудь все узнаешь. И сам решишь, где ложь, а где правда», — отметил отец Жанны Фриске.
Ранее мы рассказывали о том, что скоро в семье Натальи Фриске случится пополнение.