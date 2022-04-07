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55 минут назад

Орлов объяснил, почему он не общается с Пеговой

Мария Иглина

Актер Дмитрий Орлов прожил с Ириной Пеговой в браке шесть лет. У пары есть дочь Татьяна. Однако после развода бывшим супругам так и не удалось наладить общение. Об этом сообщает "КП".

Орлов объяснил, почему он не общается с Пеговой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Орлова, он обсуждает с экс-супругой только вопросы, связанные с общим ребенком:

"С дочерью у нас максимально дружеские отношения, с Ириной у нас нет дружеских отношений. Люди для того и разводятся, чтобы прекратить отношения. Всё наше общение складывается вокруг Татьяны. Наша общая дочь — это единственный вопрос, который существует между нами. И в этом смысле наши отношения экологичны для нас обоих".

Отношения между Орловым и Пеговой закончились еще в 2011 году. Ирина обвиняла супруга в изменах, а тот жаловался, что жена растрачивала совместно нажитое имущество.

Что же касается дочери артистов, то, по словам Орлова, Татьяна пока не собирается идти по стопам родителей.

Ранее стало известно, что семья Жанны Фриске отчаялась увидеть внука Платона.

Звёзды,Ирина Пегова,Дмитрий Орлов,Жанна Фриске,
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