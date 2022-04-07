Орлов объяснил, почему он не общается с Пеговой

"С дочерью у нас максимально дружеские отношения, с Ириной у нас нет дружеских отношений. Люди для того и разводятся, чтобы прекратить отношения. Всё наше общение складывается вокруг Татьяны. Наша общая дочь — это единственный вопрос, который существует между нами. И в этом смысле наши отношения экологичны для нас обоих".