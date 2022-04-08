Аврил Лавин выходит замуж за бывшего Деми Ловато

Аврил Лавин сказала «да» своему возлюбленному Дереку Смиту в Париже.
Рок-звезда нулевых показала несколько снимков, которые они сделали вместе с Дереком. Молодой человек встал на колено на фоне Эйфелевой башни и попросил руки певицы.
Сам Дерек рассказал, что ему приснился сон о том, как он делает предложение в Париже.
«В тот день, когда мы встретились, я знал, что это ты. Вместе навсегда, до конца наших дней», — признался в чувствах Mod Sun
О романе артистов стало известно в феврале прошлого года. Аврил призналась, что любит Дерека, и раньше таких чувств у нее не было.
«Это было самое идеальное романтическое предложение, о котором я когда-либо могла мечтать», — сообщила Лавин.
После обручения влюбленные катались по Сене с шампанским, розами и скрипачом, который сделал момент еще более романтичным.
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