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2 часа назад

Аврил Лавин выходит замуж за бывшего Деми Ловато

Даша Краснова

Аврил Лавин сказала «да» своему возлюбленному Дереку Смиту в Париже.

Аврил Лавин выходит замуж за бывшего Деми Ловато
Фото: социальные сетисоциальные сети

Рок-звезда нулевых показала несколько снимков, которые они сделали вместе с Дереком. Молодой человек встал на колено на фоне Эйфелевой башни и попросил руки певицы.

Сам Дерек рассказал, что ему приснился сон о том, как он делает предложение в Париже.

«В тот день, когда мы встретились, я знал, что это ты. Вместе навсегда, до конца наших дней», — признался в чувствах Mod Sun

О романе артистов стало известно в феврале прошлого года. Аврил призналась, что любит Дерека, и раньше таких чувств у нее не было.

«Это было самое идеальное романтическое предложение, о котором я когда-либо могла мечтать», — сообщила Лавин.

После обручения влюбленные катались по Сене с шампанским, розами и скрипачом, который сделал момент еще более романтичным.

До этого мы рассказывали, что бывший муж Заворотнюк считает причиной ее болезни.

Звёзды,Дерек Смит,Аврил Лавин,
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