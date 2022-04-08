Анна Снаткина рассказала о трагедии в семье мужа

«Мне кажется, очень важно быть с любимым не только в радости, но и в горе. Недавно у Вити ушла мама, и, конечно, я постоянно была рядом с ним. Мы поддерживаем друг друга в самых непростых и сложных ситуациях», — говорит артистка.