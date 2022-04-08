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1 час назад

Анна Снаткина рассказала о трагедии в семье мужа

Даша Краснова

Анна Снаткина уже десять лет счастлива в браке с Виктором Васильевым. Актриса призналась, что они во всем помогают друг другу. Но недавно паре пришлось столкнуться с испытанием— умерла мама Виктора.

Анна Снаткина рассказала о трагедии в семье мужа
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Анна поддерживала близкого человека, как могла. По ее словам, на поддержке строятся их отношения.

«Мне кажется, очень важно быть с любимым не только в радости, но и в горе. Недавно у Вити ушла мама, и, конечно, я постоянно была рядом с ним. Мы поддерживаем друг друга в самых непростых и сложных ситуациях», — говорит артистка.

Снаткина признается, что супруг заботится о ней, не переставая. Например, на прикроватной тумбочке актрисы всегда стоят подаренные мужем свежие цветы. Поэтому Анне в радость отвечать ему взаимностью.

«Витя интересуется новыми технологиями, поэтому я стараюсь удивлять его всевозможными новинками в этой области. Он замечательный муж и прекрасный папа. Мне хочется дарить ему тепло, уют и свою любовь. Я всегда заранее узнаю, что мужу хотелось бы получить на тот или иной праздник, и стараюсь подарить ему это», — рассказала звезда кино.

До этого мы рассказывали, как разбудить либидо и вернуть секс в отношения.

Звёзды,Анна Снаткина,Виктор Васильев,
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