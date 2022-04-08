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24 минуты назад

Аморалов вспомнил роман с Топурией и осудил работу женщин на сцене

Даша Краснова

Сергей Аморалов из группы "Отпетые мошенники" вспомнил о своих романах с певицами Кети Топурией и Дарьей Ермолаевой из группы «Сливки». Об этом он рассказал в эфире шоу «Алена, блин!».

Аморалов вспомнил роман с Топурией и осудил работу женщин на сцене
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Аморалов опроверг отношения с Кети Топурией и пояснил, что просто поучаствовал в съемках клипа. А вот с участницей группы "Сливки" была любовь. По словам певца, встречаться с девушкой, которая работает в шоу-бизнесе, трудно.

«С Дашей была любовь. Молодые мы были и глупые. Она только появилась в «Сливках». Только нельзя, чтобы твоя девушка работала в шоу-бизнесе».

Как отметил Сергей Аморалов, все начало подрываться и рассыпаться у него в отношениях с Ермолаевой.

«Певицы — они не домохозяйки, а псевдоделовые женщины. Нельзя с вулкана на вулкан перепрыгивать. И еще важный момент — ревность. Это было просто невозможно. В 2004 году я познакомился со своей будущей женой. Мы уже 18 лет вместе. Я в это верю», — заявил Сергей Аморалов.

Певец рассказал, что их брак никогда не был на грани краха. Самое страшное, что может произойти — это игра в молчанку. В молодости влюбленные даже дрались, но сейчас научилась взаимодействовать друг с другом.

До этого мы рассказывали подробности отношений Лободы и Линдеманна.

Звёзды,Сергей Аморалов,Дарья Ермолаева,
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