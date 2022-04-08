Наталья Фриске впервые стала мамой

Наталья Фриске всегда мечтала стать мамой, и вот спустя 10 лет безуспешных попыток у артистки родилась дочь. Радостной новостью девушка поделилась в своем Telegram-канале.
Сестра Жанны Фриске опубликовала фото из родильного дома и подписала:
"Добро пожаловать в этот мир, мое сокровище!"
Дочь артистки появилась на свет 8 апреля весом в 4470 граммов и ростом в 58 сантиметров. Известно, что Наталье пришлось дважды пройти через процедуру ЭКО, и вот последняя попытка увенчалась успехом.
"Я забеременела раньше Жанны — в 2011 году. Но, к сожалению, тогда малыш замер, то же самое произошло в 2014 году и в 2015-м. Врачи говорили, что у нас с Сергеем генетическая несовместимость. В 2017 году делали ЭКО — тоже не получилось. неудача и стала одной из причин развода. В 2019 году доктор сказал, что после всего, кроме ЭКО, мне уже ничего не поможет. После всех выскабливаний и выкидышей я «заработала» непроходимость труб. Вот такая история. Полгода себя подготавливала. В итоге пошла к врачу, которому доверяла. Она мягко, бережно, аккуратно ввела меня в протокол и, тьфу-тьфу, все получилось с первого раза. Сделала тест на девятый день после подсадки — сразу две полоски",
— рассказывала она в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.
Сестра Жанны также призналась, что будет растить ребенка без отца, поскольку еще на третьем месяце беременности они расстались.
Кроме этого, Наталья отметила, что не теряет надежды стать мамой снова:
"У меня заморожено еще много яйцеклеток, которые ждут своего часа. Я хочу много детей".