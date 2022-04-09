Сын Дэвида Бэкхема возьмет фамилию жены после свадьбы

Появились новые подробности о свадьбе сына Дэвида Бэкхема, фотографа Бруклина Бэкхема, и его избранницы, актрисы Николы Пельтц. The Sun сообщает, что Бруклин собирается взять фамилию супруги в качестве второго имени. По словам издания, это будет подарок на свадьбу, которая пройдет уже в эти выходные. Источник, близкий к паре, утверждает, что во время праздника молодой человек также сделает тату с изображением глаз Николы и ее имени. «Бруклин по уши влюблен в Николу — это огромный знак его преданности ей и любви к ней», — отмечает инсайдер.