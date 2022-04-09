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1 час назад

Сын Дэвида Бэкхема возьмет фамилию жены после свадьбы

Мира Маркина

Появились новые подробности о свадьбе сына Дэвида Бэкхема, фотографа Бруклина Бэкхема, и его избранницы, актрисы Николы Пельтц. The Sun сообщает, что Бруклин собирается взять фамилию супруги в качестве второго имени. По словам издания, это будет подарок на свадьбу, которая пройдет уже в эти выходные. Источник, близкий к паре, утверждает, что во время праздника молодой человек также сделает тату с изображением глаз Николы и ее имени. «Бруклин по уши влюблен в Николу — это огромный знак его преданности ей и любви к ней», — отмечает инсайдер.

Сын Дэвида Бэкхема возьмет фамилию жены после свадьбы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В СМИ также появились новости, что невеста инициировала создание и подписание брачного контракта. Пельтц — дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца, наследница многомиллионного состояния. Брачный контракт поможет избежать болезненного раздела имущества в случае развода.

Пельтц и Бруклин Бекхэм познакомились на фестивале «Коачелла» четыре года назад. Пара объявиля о своей помолвке 11 июля 2020 года. Свадьба состоится 9 апреля 2022 года. Эксперты оценивают ее стоимость в 315,7 млн рублей. Мероприятие планируют посетить знаменитости из Великобритании и США: британский шеф-повар Гордон Рамзи, актриса Ева Лонгория, модель Джиджи Хадид, а также британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, а также родители Бруклина, Дэвид и Виктория Бэкхем.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена Аффлека.

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