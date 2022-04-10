Самая громкая свадьба стоила 315 миллионов рублей

Об этой свадьбе много говорили, долго ждали и вот она состоялась. Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц стали мужем и женой.

Торжество прошло в роскошном поместье семьи Пельтц в штате Флорида. На свадьбу пригласили более 500 гостей. Праздник наследников богатых и знаменитых семей обошелся в круглую сумму — более 300 миллионов в пересчете на рубли.

Бруклину Бекхэм 23 года, его избраннице Николе Пельтц — 27. Встреаться они начали еще в 2019 году, а в 2020 объявили о помолвке, но ковидные ограничения, принятые в разных странах, помешали сразу же назначить дату свадьбы. Причем молодоженам пришлось провести две церемонии — еврейскую и католическую.

На торжество приглашали именитых гостей, в числе которых — британский шеф-повар Гордон Рамзи, актриса Ева Лонгория, модель Джиджи Хадид и даже британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Невеста сменила три наряда, но первым надела платье, сшитое специально для нее модным домом Valentino.