Шеф-повар Ивлев стал отцом в третий раз

"Ну что, друзья. Могу официально вам заявить, моей очень такой тесной дружеской группе о том... Я стал папой! Я сейчас заезжал в роддом. Все у нас хорошо. Мы родили девочку. Так что, можете поздравлять. Но и я вас поздравляю соответственно с тем, что появился еще один очень замечательный хороший человечек. Так что: "Ура!",