Шеф-повар Ивлев стал отцом в третий раз

Шеф-повар и телеведущий программ "На ножах", "Адская кухня" и "Битва шефов" Константин Ивлев стал отцом в третий раз. Об этом он рассказал подписчикам в своем Telegram-канале.
"Ну что, друзья. Могу официально вам заявить, моей очень такой тесной дружеской группе о том... Я стал папой! Я сейчас заезжал в роддом. Все у нас хорошо. Мы родили девочку. Так что, можете поздравлять. Но и я вас поздравляю соответственно с тем, что появился еще один очень замечательный хороший человечек. Так что: "Ура!",
— Ивлев записал видео на своем канале.
Шеф-повар официально оформил отношения с Валерией Куденковой 14 февраля 2021 года. До этого Константин был 20 лет женат на Марии Ивлевой. От первых отношений у шефа остались сын Матвей и дочь Маша.
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