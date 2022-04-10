Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Шеф-повар Ивлев стал отцом в третий раз

Мария Иглина

Шеф-повар и телеведущий программ "На ножах", "Адская кухня" и "Битва шефов" Константин Ивлев стал отцом в третий раз. Об этом он рассказал подписчикам в своем Telegram-канале.

Шеф-повар Ивлев стал отцом в третий раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ну что, друзья. Могу официально вам заявить, моей очень такой тесной дружеской группе о том... Я стал папой! Я сейчас заезжал в роддом. Все у нас хорошо. Мы родили девочку. Так что, можете поздравлять. Но и я вас поздравляю соответственно с тем, что появился еще один очень замечательный хороший человечек. Так что: "Ура!",

— Ивлев записал видео на своем канале.

Шеф-повар официально оформил отношения с Валерией Куденковой 14 февраля 2021 года. До этого Константин был 20 лет женат на Марии Ивлевой. От первых отношений у шефа остались сын Матвей и дочь Маша.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена Аффлека.

Звёзды,Константин Ивлев,Дженнифер Лопес,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители