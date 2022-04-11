Сколько стоит свадебный подарок Дэвида Бекхэма сыну

Стало известно, что бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм преподнес Бруклину в качестве подарка на свадьбу винтажный автомобиль Jaguar XK140. Новость опубликовало издание Daily Mail.
Двухместный электрокар голубого цвета стоимостью 500 тысяч долларов (37,4 миллиона рублей) был выпущен в 1954 году. По заказу Бэкхема, его отреставрировала компания Lunaz, одним из инвесторов которой с июня 2021 года он сам является. Над подарком работала команда мастеров из 120 человек. Они потратили на реставрацию и реконструкцию более тысячи часов.
Ранее мы рассказывали о том, почему роскошная еврейская свадьба Бэкхема и Пельтц привела многих в бешенство.