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34 минуты назад

Сколько стоит свадебный подарок Дэвида Бекхэма сыну и невестке

Мира Маркина

Стало известно, что бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм преподнес Бруклину в качестве подарка на свадьбу винтажный автомобиль Jaguar XK140. Новость опубликовало издание Daily Mail.

Сколько стоит свадебный подарок Дэвида Бекхэма сыну
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Двухместный электрокар голубого цвета стоимостью 500 тысяч долларов (37,4 миллиона рублей) был выпущен в 1954 году. По заказу Бэкхема, его отреставрировала компания Lunaz, одним из инвесторов которой с июня 2021 года он сам является. Над подарком работала команда мастеров из 120 человек. Они потратили на реставрацию и реконструкцию более тысячи часов.

Ранее мы рассказывали о том, почему роскошная еврейская свадьба Бэкхема и Пельтц привела многих в бешенство.

Звёзды,Дэвид Бекхэм,
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