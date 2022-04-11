"Я любила Джонни": Эмбер Херд о браке с Деппом

Совсем скоро актерам и бывшим супругам Джонни Деппу и Эмбер Херд предстоит слушание, на котором им придется встрется лицом к лицу. И перед этим мероприятием Херд сделала неожиданное признание, пишет портал OK!
Напомним, что Джонни Депп подал в суд на бывшую супругу, обвинив ее в клевете. В статье для The Washington Post актриса публично заявила, что не раз становилась жертвой домашнего насилия и тирании со стороны экс-возлюбленного. Депп потребовал тогда 50 миллионов долларов в возмещение ущерба.
"Надеюсь, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше, как и мой бывший муж. Я любила Джонни, и мне очень больно вновь переживать подробности нашей прошлой совместной жизни перед всем миром",
– призналась Херд.
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