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1 час назад

"Я любила Джонни": Эмбер Херд о браке с Деппом

Мария Иглина

Совсем скоро актерам и бывшим супругам Джонни Деппу и Эмбер Херд предстоит слушание, на котором им придется встрется лицом к лицу. И перед этим мероприятием Херд сделала неожиданное признание, пишет портал OK!

Напомним, что Джонни Депп подал в суд на бывшую супругу, обвинив ее в клевете. В статье для The Washington Post актриса публично заявила, что не раз становилась жертвой домашнего насилия и тирании со стороны экс-возлюбленного. Депп потребовал тогда 50 миллионов долларов в возмещение ущерба.

"Надеюсь, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше, как и мой бывший муж. Я любила Джонни, и мне очень больно вновь переживать подробности нашей прошлой совместной жизни перед всем миром",

– призналась Херд.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена Аффлека.

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