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2 часа назад

Бритни Спирс объявила о беременности

Мария Иглина

40-летняя певица Бритни Спирс поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Артистка объявила о своей третьей беременности в социальных сетях.

Бритни Спирс объявила о беременности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я сбросила столько лишних килограммов для путешествия на остров Мауи, и набрала вес обратно. Сделала тест и узнала, что у меня действительно будет ребенок",

— написала Спирс.

Певица также добавила, что будет реже выходить из дома, чтобы папарацци не подловили ее, а также заниматься йогой.

Напомним, что 12 сентября 2021 года Бритни Спирс объявила о своей помолвке со своим давним бойфрендом Сэмом Асгари.

Ранее шеф-повар Ивлев стал отцом в третий раз.

Звёзды,Бритни Спирс,
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