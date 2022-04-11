Бритни Спирс объявила о беременности

40-летняя певица Бритни Спирс поделилась радостной новостью со своими подписчиками. Артистка объявила о своей третьей беременности в социальных сетях.
"Я сбросила столько лишних килограммов для путешествия на остров Мауи, и набрала вес обратно. Сделала тест и узнала, что у меня действительно будет ребенок",
— написала Спирс.
Певица также добавила, что будет реже выходить из дома, чтобы папарацци не подловили ее, а также заниматься йогой.
Напомним, что 12 сентября 2021 года Бритни Спирс объявила о своей помолвке со своим давним бойфрендом Сэмом Асгари.