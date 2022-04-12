Что достанется Диларе после развода с Моргенштерном

На днях стало известно, что известный рэпер Алишер Моргенштерн развелся со своей супругой Диларой Зинатуллиной, свадьбу с которой он громко отметил меньше года назад. Слухи о разводе подтвердила сама Дилара, а теперь в сети гадают, что же ей достанется после развода.

По данным некоторых источников, общее состояние певца оценивается в полтора миллиона долларов, на какую часть этих денег может расчитывать его бывшая супруга? PopCornNews обратились с этим вопросом к адвокату, который и объяснил, что все, что было заработано Моргенштерном за время их официального брака, будет делиться с Диларой пополам, а те деньги, которые Моргенштерн получил до свадьбы с девушкой, не являются их общенажитым имуществом, и Диларе на них рассчитывать не придется.

Что же касается дорогих подарков, которые ей дарил рэпер - история та же, они хоть и были подарены, но если это произошло за время их официального брака, половину подаренного Диларе, возможно, придется вернуть. Как себя поведет Моргенштерн и будет ли требовать дареное обратно, пока неизвестно.