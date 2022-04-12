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1 час назад

Айза рассказала о бизнесе: «Мы не знаем, как выжить»

Диана Товсепова

37-летняя Айза-Лилуна Ай (девушка недавно изменила свое имя) владеет салонами красоты в Москве и Санкт-Петербурге. Правда в последнее время многие пишут, что бизнес в Санкт-Петербурге находится в упадке.

Айза рассказала о бизнесе: «Мы не знаем, как выжить»
Фото: СоцсетиСоцсети

В соцсетях ее спросили о проблемах в делах. Теледива отметила, что проблемы, и правда, есть.

«Такие разговоры ведутся… Не буду скрывать. Мы не знаем, как выжить», — призналась Айза.

При этом девушка рассказала, что из-за роста цен отказалась от жилья мечты:

«Купить жилье, о котором мечтала, вряд ли уже смогу. Цены просто космос. Да и вряд ли я хочу какое-то жилье в одном месте. Не хочу привязываться ни к чему».

Ранее мы писали о том, что Валерия рассказала о жизни в жуткой избе.

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