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14 минут назад

Джанабаева впервые показала дочь от Меладзе

Мария Каткова

Певица и экс-солистка ВИА "Гры" Альбина Джанабаева впервые опубликовала снимок своей дочери от Валерия Меладзе. Кадр появился в ее личном блоге.

Джанабаева впервые показала дочь от Меладзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

12 апреля Валерии Меладзе исполнился год. По этому случаю родители закатили празднование, а также поделились снимком с маленькой дочерью.

Соцсети

"Сегодня исполнился год нашей доченьке Агатушке. Год бессонных ночей и волнения, год безграничного счастья! Для нас — это еще один год нашей суетной жизни, а для малышки — это целая жизнь!", — написал Меладзе в социальных сетях.

Джанабаева также поддержала пост поздравлениями и рассказала о трудностях материнства, но призналась, что любит дочь, несмотря ни на что.

Ранее сообщалось, что Макаревич рассказал, какой язык будет учить его сын.

Звёзды,Валерий Меладзе,Альбина Джанабаева,
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