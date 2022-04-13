Джанабаева впервые показала дочь от Меладзе

Певица и экс-солистка ВИА "Гры" Альбина Джанабаева впервые опубликовала снимок своей дочери от Валерия Меладзе. Кадр появился в ее личном блоге.
12 апреля Валерии Меладзе исполнился год. По этому случаю родители закатили празднование, а также поделились снимком с маленькой дочерью.
"Сегодня исполнился год нашей доченьке Агатушке. Год бессонных ночей и волнения, год безграничного счастья! Для нас — это еще один год нашей суетной жизни, а для малышки — это целая жизнь!", — написал Меладзе в социальных сетях.
Джанабаева также поддержала пост поздравлениями и рассказала о трудностях материнства, но призналась, что любит дочь, несмотря ни на что.
Ранее сообщалось, что Макаревич рассказал, какой язык будет учить его сын.