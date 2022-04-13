Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
51 минуту назад

Слава рассказала, как сбросила 10 килограммов

Мария Каткова

Певица Слава рассказала о своем сильном похудении — артистка сбросила 10 килограммов ради съемок в клипе. Об этом она сообщила в интервью "Пятому каналу".

Слава рассказала, как сбросила 10 килограммов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка поделилась, что использовала диету по совету своей коллеги певицы Валерии. Она отказалась от соли и сахара.

"Ела целую неделю брокколи, огурцы, грудки куриные. Все без соли. Если, например, я худею, мне хочется вообще просто обнажиться. Мне кажется, я могла бы голой по улице ходить"

Однако после съемок клипа Слава вернулась к своему обычному питанию. Певица не может отказаться от жирных продуктов, например колбасы или сыра. Она говорит, что может весь день ничего не есть, а вечером прийти домой и пожарить картошку с яйцом. Сброшенные килограммы вернулись, но звезда не переживает.

"Я считаю, очень шикарно выгляжу. Я почувствовала себя буквально прям женственной. Раньше себя считала гадким утенком до долгого периода"

Ранее сообщалось, что певица Слава рассказала о домогательствах богача.

Звёзды,Валерия,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители