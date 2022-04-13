Слава рассказала, как сбросила 10 килограммов

"Ела целую неделю брокколи, огурцы, грудки куриные. Все без соли. Если, например, я худею, мне хочется вообще просто обнажиться. Мне кажется, я могла бы голой по улице ходить"

Однако после съемок клипа Слава вернулась к своему обычному питанию. Певица не может отказаться от жирных продуктов, например колбасы или сыра. Она говорит, что может весь день ничего не есть, а вечером прийти домой и пожарить картошку с яйцом. Сброшенные килограммы вернулись, но звезда не переживает.