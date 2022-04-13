Слава рассказала, как сбросила 10 килограммов

Певица Слава рассказала о своем сильном похудении — артистка сбросила 10 килограммов ради съемок в клипе. Об этом она сообщила в интервью "Пятому каналу".
Артистка поделилась, что использовала диету по совету своей коллеги певицы Валерии. Она отказалась от соли и сахара.
"Ела целую неделю брокколи, огурцы, грудки куриные. Все без соли. Если, например, я худею, мне хочется вообще просто обнажиться. Мне кажется, я могла бы голой по улице ходить"
Однако после съемок клипа Слава вернулась к своему обычному питанию. Певица не может отказаться от жирных продуктов, например колбасы или сыра. Она говорит, что может весь день ничего не есть, а вечером прийти домой и пожарить картошку с яйцом. Сброшенные килограммы вернулись, но звезда не переживает.
"Я считаю, очень шикарно выгляжу. Я почувствовала себя буквально прям женственной. Раньше себя считала гадким утенком до долгого периода"
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