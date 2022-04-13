Бузова прокомментировала роман с хоккеистом

Певица Ольга Бузова ответила на слухи о том, что она встречается с хоккеистом "Авангарда". В последнее время певица часто посещает матчи команды, из-за чего поклонники решили, что у нее роман со спортсменом. Свой комментарий она дала в шоу Стаса Ярушина "Ночной контакт".

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"С каким игроком я встречаюсь? Это фейк-ньюз, это неправда"

Когда ведущий Стас Трушин спросил у нее, ошиблись ли ее поклонники в этой теории командой, певица не стала опровергать это утверждение, лишь рассмеялась в ответ.

В этом же выпуске шоу певица не исключил, что в ее жизни возможен роман с хоккеистом, футболистом или даже ее поклонником. Однако она однозначно ответила, что к бывшим возлюбленным возвращаться не собирается.