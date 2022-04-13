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1 час назад

Кайли Дженнер объяснила проблемы с именем сына

Мария Каткова

Кайли Дженнер прокомментировала странную ситуацию с именем своего сына. Об этом она сообщила в интервью, опубликованном на канале Extra TV.

Дело в том, что Кайли до сих пор не объявила новое имя сына. Ранее звезда назвала его Вульф, но потом заявила, что передумала. Она прокомментировала ситуацию и заявила, что пока что не готова рассказать СМИ его новое имя из-за того, что родители еще не поменяли документы.

"Я знала, что мы дадим другое имя малышу. Официально мы все еще не изменили его имя. Мы в процессе", — заявила она в интервью.

Ранее сообщалось, кто стал самым богатым в семье Кардашьян-Дженнер.

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