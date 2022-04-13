Экс-солист «Руки вверх» раскрыл причину распада дуэта

Алексей Потехин рассказал в интервью «Пятому каналу», почему 16 лет назад распался знаменитый на всю страну дуэт «Руки вверх».
Жуков обходит вопросы журналистов о причинах разлада в дуэте, но Потехин подчеркивает: вина в произошедшем лежит на экс-коллеге. По мнению Алексея, Сергей рано задумался о сольной карьере, перестал выкладываться на сцене во время совместных выступлений.
«Я говорю: «Разве можно так относиться? Как бы, ну, просто вышел там, спел, деньги получил и все». Ну, то есть это для меня это было тяжко! Ему надоело быть музыкантом, он говорит: «Я буду бизнесменом». Ну, ему охота было иметь пиджак и кабинет. И чтобы к нему приходили за подписью. Вот это его была великая идея», — поделился Алексей Потехин.
Летом 2006 года музыканты заявили, что группы «Руки вверх» больше не существует. Сергей Жуков занялся сольной карьерой. Однако впоследствии вернулся к бренду «Руки вверх» и выступает с новыми песнями и старыми хитами популярного коллектива.
Алексей Потехин имеет равные с экс-коллегой права на репертуар группы. Он создал дуэт «Потехин бэнд» и тоже исполняет старые хиты коллектива на сцене.
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