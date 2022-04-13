Экс-солист «Руки вверх» раскрыл причину распада дуэта

«Я говорю: «Разве можно так относиться? Как бы, ну, просто вышел там, спел, деньги получил и все». Ну, то есть это для меня это было тяжко! Ему надоело быть музыкантом, он говорит: «Я буду бизнесменом». Ну, ему охота было иметь пиджак и кабинет. И чтобы к нему приходили за подписью. Вот это его была великая идея», — поделился Алексей Потехин.