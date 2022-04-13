Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
2 часа назад

Айза рассказала, как теперь относится к мужчинам

Мира Маркина

Певица и светская львица Айза Долматова призналась, что потеряла интерес к долгим отношениям и хочет оставаться в статусе свободной женщины. Об этом первыми узнали подписчики звезды.

Айза рассказала, как теперь относится к мужчинам
Фото: vk.com/@aizadolmatovavk.com/@aizadolmatova

Экс-супруга Гуфа допустила, что роман с одним мужчиной на всю жизнь возможен. Но такие отношения для нее невозможны. Айза поделилась, как она определяет, остались ли чувства к человеку.

«Когда вижу фото его в телефоне и по пояснице бежит дрожь — значит еще люблю», — заключила блогер.

Айза была замужем дважды. Последний роман звезды с музыкантом Олегом Майями закончился абортом.

«Рожать от третьего нищего очень страшно — тогда у меня будет три нищих бывших мужа и трое детей, начнет увеличиваться работа — и я не выдержу», — объяснила свое решение Айза, будучи гостьей шоу «Детектор».

Ранее «Рамблер» писал о том, что посоветовала экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова разведенным женщинам.

Звёзды,Айза Долматова,Гуф,Ольга Орлова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители