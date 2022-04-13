Айза рассказала, как теперь относится к мужчинам

Певица и светская львица Айза Долматова призналась, что потеряла интерес к долгим отношениям и хочет оставаться в статусе свободной женщины. Об этом первыми узнали подписчики звезды.
Экс-супруга Гуфа допустила, что роман с одним мужчиной на всю жизнь возможен. Но такие отношения для нее невозможны. Айза поделилась, как она определяет, остались ли чувства к человеку.
«Когда вижу фото его в телефоне и по пояснице бежит дрожь — значит еще люблю», — заключила блогер.
Айза была замужем дважды. Последний роман звезды с музыкантом Олегом Майями закончился абортом.
«Рожать от третьего нищего очень страшно — тогда у меня будет три нищих бывших мужа и трое детей, начнет увеличиваться работа — и я не выдержу», — объяснила свое решение Айза, будучи гостьей шоу «Детектор».
Ранее «Рамблер» писал о том, что посоветовала экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова разведенным женщинам.