Айза рассказала, как теперь относится к мужчинам

Певица и светская львица Айза Долматова призналась, что потеряла интерес к долгим отношениям и хочет оставаться в статусе свободной женщины. Об этом первыми узнали подписчики звезды.

Экс-супруга Гуфа допустила, что роман с одним мужчиной на всю жизнь возможен. Но такие отношения для нее невозможны. Айза поделилась, как она определяет, остались ли чувства к человеку.