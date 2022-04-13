Рианна призналась, что беременность была сюрпризом

34-летняя певица Рианна в интервью Vogue рассказала о том, как готовится стать мамой, и почему наступившая беременность оказалась для нее неожиданностью.
Звезда объяснила, что не зацикливалась на процессе зачатия. Поэтому беременность стала для нее сюрпризом.
«Я не планировала ее, но уж точно я не была против. Не высчитывала, когда у меня овуляция и все такое. Мы просто хорошо провели время. Мы не думали об этом, конечно, но были только за. Когда я сделала тест, то я сразу рассказала ему», — рассказала Рианна.
Отвечая на вопрос об откровенных нарядах и оголенном животе, Рианна призналась, что хотела на собственном примере изменить отношение к беременным девушкам.
«Я надеюсь, что мы смогли дать новое определение тому, что считается приличным для беременных женщин. Мое тело сейчас делает невероятные вещи, и я не собираюсь этого стыдиться. Это время должно быть праздничным. Наряжаться — это весело», — подчеркнула звезда.
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