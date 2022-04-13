Рианна призналась, что беременность была сюрпризом

«Я не планировала ее, но уж точно я не была против. Не высчитывала, когда у меня овуляция и все такое. Мы просто хорошо провели время. Мы не думали об этом, конечно, но были только за. Когда я сделала тест, то я сразу рассказала ему», — рассказала Рианна.