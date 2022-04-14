Ивлеева рассказала, почему часто встречается с Элджеем

Развод одной из самых популярных и красивых пар современного российского шоубизнеса Насти Ивлеевой и Элджея поразил публику еще в прошлом году, однако не все поклонники верили в происходящее. Звезд часто видят вместе и по сей день, что вызывает у фанатов подозрения, что они продолжают романтические отношения. Настя решила в своем Telegram-канале ответить на самый частый вопрос своих подписчиков и прокомментировала слухи об их воссоединении:
"Думаю, такие новости будут всплывать частенько, так как мы в отличных отношениях и если есть возможность, обязательно видимся и весело проводим время… ну там, вайны смотрим мои! Я об этом!" - написала блогер.
Слухи подогревал и сам Элджей - совсем недавно он поздравил в соцсетях Настю с днем рождения, выложив ее фотографию с подписью "С днем рождения, жена. Люблю тебя." Однако оказалось, что между звездами просто сохранились теплые отношения. - ничего большего.
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