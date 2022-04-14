Авербух рассказал, почему Арзамасова не взяла его фамилию

Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова официально зарегистрировали свои отношения в декабре 2020 года. Несмотря на приличную разницу в возрасте, звезды говорят, что живут в полной гармонии и никогда не ссорятся. Не так давно поклонникам стало известно, что актриса не стала брать фамилию супруга при регистрации брака. Фигурист прокомментировал это в своем интервью для журнала 7Дней:
"На самом деле Лиза осталась Арзамасовой, потому что иначе пришлось бы менять очень много документов. Но мы как раз думаем о том, чтобы сделать ей двойную фамилию: Арзамасова-Авербух" - рассказал Илья.
Напомним, что семья воспитывает маленького сына Льва, который появился на свет 14 августа 2021 года.
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