Авербух рассказал, почему Арзамасова не взяла его фамилию

Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова официально зарегистрировали свои отношения в декабре 2020 года. Несмотря на приличную разницу в возрасте, звезды говорят, что живут в полной гармонии и никогда не ссорятся. Не так давно поклонникам стало известно, что актриса не стала брать фамилию супруга при регистрации брака. Фигурист прокомментировал это в своем интервью для журнала 7Дней: