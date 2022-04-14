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1 час назад

Авербух рассказал, почему Арзамасова не взяла его фамилию

Мира Маркина

Фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова официально зарегистрировали свои отношения в декабре 2020 года. Несмотря на приличную разницу в возрасте, звезды говорят, что живут в полной гармонии и никогда не ссорятся. Не так давно поклонникам стало известно, что актриса не стала брать фамилию супруга при регистрации брака. Фигурист прокомментировал это в своем интервью для журнала 7Дней:

Авербух рассказал, почему Арзамасова не взяла его фамилию
Фото: wikimedia commonswikimedia commons

"На самом деле Лиза осталась Арзамасовой, потому что иначе пришлось бы менять очень много документов. Но мы как раз думаем о том, чтобы сделать ей двойную фамилию: Арзамасова-Авербух" - рассказал Илья.

Напомним, что семья воспитывает маленького сына Льва, который появился на свет 14 августа 2021 года.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров ответил, почему ребенок Анастасии Стоцкой похож на него.

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