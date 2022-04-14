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2 часа назад

"Это не было целью": Дилара о том, что ей досталось от брака с Моргенштерном

Мира Маркина

Поклонники звездной пары, рэпера Моргенштерна и его супруги Дилары, были шокированы недавней новостью об их разводе. Сыграв в августе прошлого года громкую свадьбу в стиле 90-х, которую провела телеведущая Ксения Собчак, они разошлись, не прожив и года вместе. Слухи о расставании подтвердила сама Дилара.

Пока все гадали, сколько из заработанных Моргенштерном за время брака денег достанется его бывшей супруге, Дилара сама прокомментировала эту тему в соцсетях:

"Забавно, что вы все еще думаете, что я хочу на нем навариться. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы" - поделилась девушка с подписчиками.

Также Дилара заметила, что она и сама неплохо зарабатывает, а разделять имущество и заработанные в браке деньги не было ее целью.

Ранее мы писали, что может достаться Диларе Зинатуллиной после развода с Моргенштерном.

Звёзды,Видео,Ксения Собчак,
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