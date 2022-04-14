"Тут мой дом": Ивлеева высказалась об эмиграции

Многих пользователей соцсетей сейчас волнует вопрос, кто из известных личностей покинул Россию. В связи с этим появляется много фейковых новостей о тех звездах, которые всего лишь отправились в отпуск или в командировку заграницу. Такая участь не миновала и известную блогершу Настю Ивлееву.
В начале месяца Настя сообщила о поездке в Турцию по рабочим вопросам, что вызвало у поклонников подозрения, не решила ли она эмигрировать, как и многие другие молодые звезды шоу-бизнеса.
Ивлеева не стала долго мучать интригами аудиторию и написала в своем Telegram-канале, что покидать страну не намерена:
«Я и не покидала Россию. Тут мой дом, я тут живу» - ответила любопытным подписчикам Настя.
Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева прокомментировала свои частые встречи с бывшим мужем.