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2 часа назад

"Тут мой дом": Ивлеева высказалась об эмиграции

Мира Маркина

Многих пользователей соцсетей сейчас волнует вопрос, кто из известных личностей покинул Россию. В связи с этим появляется много фейковых новостей о тех звездах, которые всего лишь отправились в отпуск или в командировку заграницу. Такая участь не миновала и известную блогершу Настю Ивлееву.

"Тут мой дом": Ивлеева высказалась об эмиграции
Фото: Риа новостиРиа новости

В начале месяца Настя сообщила о поездке в Турцию по рабочим вопросам, что вызвало у поклонников подозрения, не решила ли она эмигрировать, как и многие другие молодые звезды шоу-бизнеса.

Ивлеева не стала долго мучать интригами аудиторию и написала в своем Telegram-канале, что покидать страну не намерена:

«Я и не покидала Россию. Тут мой дом, я тут живу» - ответила любопытным подписчикам Настя.

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева прокомментировала свои частые встречи с бывшим мужем.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,
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