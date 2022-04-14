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1 час назад

Константин Ивлев забрал супругу с дочерью домой

Диана Товсепова

10 апреля шеф-повар Константин Ивлев стал многодетным отцом. Позже 29-летняя Лера Куденкова, поделилась трогательным фото из роддома.

Константин Ивлев забрал супругу с дочерью из роддома
Фото: СоцсетиСоцсети

У пары родилась дочь, но лицо малышки пока спрятано за смайлом.

«Мы едем домой! Девчонка у нас с характером! Сама решает, как ей лучше и когда пора (кроха родилась чуть раньше срока). Немного приду в себя и уже дома поделюсь с вами этой увлекательной историей», — сообщила Лера.

Лера и Константин выбрали имя для дочери еще задолго до ее рождения. Девочку назвали Никой.

«Как ни странно, с этим мы определились в тот же день, когда узнали, что у нас будет девочка. Нашли в Интернете подборку женских имен и пошли по алфавиту. Мы выбрали три имени, прочитали значение каждого и сразу поняли, как будут звать нашего ребенка — Ника. Не хотели экзотическое имя, как это сейчас модно. Все-таки живем в России», — призналась жена известного ведущего кулинарных шоу.

Ранее мы писали о том, что говорил сам Ивлев о пополнении в семействе.

Звёзды,Константин Ивлев,
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