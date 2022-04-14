Константин Ивлев забрал супругу с дочерью из роддома

10 апреля шеф-повар Константин Ивлев стал многодетным отцом. Позже 29-летняя Лера Куденкова, поделилась трогательным фото из роддома.
У пары родилась дочь, но лицо малышки пока спрятано за смайлом.
«Мы едем домой! Девчонка у нас с характером! Сама решает, как ей лучше и когда пора (кроха родилась чуть раньше срока). Немного приду в себя и уже дома поделюсь с вами этой увлекательной историей», — сообщила Лера.
Лера и Константин выбрали имя для дочери еще задолго до ее рождения. Девочку назвали Никой.
«Как ни странно, с этим мы определились в тот же день, когда узнали, что у нас будет девочка. Нашли в Интернете подборку женских имен и пошли по алфавиту. Мы выбрали три имени, прочитали значение каждого и сразу поняли, как будут звать нашего ребенка — Ника. Не хотели экзотическое имя, как это сейчас модно. Все-таки живем в России», — призналась жена известного ведущего кулинарных шоу.
Ранее мы писали о том, что говорил сам Ивлев о пополнении в семействе.