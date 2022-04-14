Константин Ивлев забрал супругу с дочерью из роддома

«Как ни странно, с этим мы определились в тот же день, когда узнали, что у нас будет девочка. Нашли в Интернете подборку женских имен и пошли по алфавиту. Мы выбрали три имени, прочитали значение каждого и сразу поняли, как будут звать нашего ребенка — Ника. Не хотели экзотическое имя, как это сейчас модно. Все-таки живем в России», — призналась жена известного ведущего кулинарных шоу.