Отец Жанны Фриске: «Платона оставят без денег»

«За Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все Жаннины деньги он (Шепелев, — прим. ред.) забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит только шесть. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет. Он не мог распоряжаться счетом, вот будем выяснять, куда деньги делись и почему Платона оставили ни с чем. За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое. А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет. Сейчас еще готовим документы в суд, чтобы иметь право встречаться с Платоном», — признается Владимир Борисович.