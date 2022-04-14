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45 минут назад

Отец Жанны Фриске: «Платона оставят без денег»

Диана Товсепова

Отец Жанны Фриске и телеведущий Дмитрий Шепелев все еще не могут решить свои разногласия. Владимир Борисович переживает, что Шепелев может оставить сына Платона без наследства матери, Жанны Фриске.

Отец Жанны Фриске: «Платона оставят без денег»
Фото: Владимир Фриске/FacebookВладимир Фриске/Facebook

Вот уже не один год Владимир Фриске не может увидеть внука, из-за чего очень переживает. Мужчина считает, что шоумэн всячески препятствует общению ребенка с маминой родней.

«За Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все Жаннины деньги он (Шепелев, — прим. ред.) забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит только шесть. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет. Он не мог распоряжаться счетом, вот будем выяснять, куда деньги делись и почему Платона оставили ни с чем. За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое. А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет. Сейчас еще готовим документы в суд, чтобы иметь право встречаться с Платоном», — признается Владимир Борисович.

Сам Шепелев на связь не выходит, опасаясь конфликтов. Тем временем Платону уже 9 лет.

Ранее мы писали о том, что Наталья Фриске стала мамой.

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