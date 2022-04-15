Принц Гарри с супругой впервые за два года встретились с Елизаветой

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщаетTelegraph.

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Пара посетила королеву в рамках своей поездки в Нидерланды, где они планируют посетить спортивные соревнования Invictus Games ("Игры непокоренных"), в которых принимают участие бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами.

Гарри и Меган прибыли в Лондон в среду и остановилась в доме на территории Виндзорского замка.

Последний раз принц Гарри виделся с Елизаветой II на похоронах ее супруга принца Филиппа в апреле 2021 года, Меган не встречалась с королевой с момента отъезда пары в США в 2020 году.