Катя Гордон впервые высказалась о конфликте с Собчак

«Ту ситуацию я отбила, в эфир ничего не вышло. Она мне потом звонила, предлагала поговорить, опять затронуть времена моего общения и не общения с Сергеем Жориным. Но для меня это человек, с которым я не могу представить дружбу ни в каком виде. Я не испытываю острых эмоций, негатива и так далее, но Ксения Собчак — человек из другой системы координат», — рассказала Гордон в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду»