Катя Гордон впервые высказалась о конфликте с Собчак

Периодически Ксения Собчак конфликтует с разными известными людьми. Например, у популярной блондинки не задалась дружба Катей Гордон, которую позже даже отстранили от эфиров на радио "Маяк".
После этой истории Катя сделала выводы и даже записала со звездой интервью, но, по словам Гордон, Собчак она не будет доверять никогда.
«Ту ситуацию я отбила, в эфир ничего не вышло. Она мне потом звонила, предлагала поговорить, опять затронуть времена моего общения и не общения с Сергеем Жориным. Но для меня это человек, с которым я не могу представить дружбу ни в каком виде. Я не испытываю острых эмоций, негатива и так далее, но Ксения Собчак — человек из другой системы координат», — рассказала Гордон в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду»
До этого мы рассказывали, как Собчак помогла пострадавшей в ДТП открыть свой бизнес.