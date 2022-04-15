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2 часа назад

Катя Гордон впервые высказалась о конфликте с Собчак

Даша Краснова

Периодически Ксения Собчак конфликтует с разными известными людьми. Например, у популярной блондинки не задалась дружба Катей Гордон, которую позже даже отстранили от эфиров на радио "Маяк".

Катя Гордон впервые высказалась о конфликте с Собчак
Фото: социальные сетисоциальные сети

После этой истории Катя сделала выводы и даже записала со звездой интервью, но, по словам Гордон, Собчак она не будет доверять никогда.

«Ту ситуацию я отбила, в эфир ничего не вышло. Она мне потом звонила, предлагала поговорить, опять затронуть времена моего общения и не общения с Сергеем Жориным. Но для меня это человек, с которым я не могу представить дружбу ни в каком виде. Я не испытываю острых эмоций, негатива и так далее, но Ксения Собчак — человек из другой системы координат», — рассказала Гордон в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду»

До этого мы рассказывали, как Собчак помогла пострадавшей в ДТП открыть свой бизнес.

Звёзды,Катя Гордон,Ксения Собчак,Сергей Жорин,
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