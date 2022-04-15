Подольская рассказала о «загулах» с Пресняковым до рождения детей

«У нас получился идеальный вариант. Мы вместе были 10 лет до появления Темы. Много путешествовали, кутили, загуливали, чего только не делали. И вот через годы у нас появился ребенок, и мы перешли на новый этап наших отношений — очень правильный и нужный», — рассказала артистка.