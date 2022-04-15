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2 часа назад

Подольская рассказала о «загулах» с Пресняковым до рождения детей

Даша Краснова

Наталья Подольская призналась, что до рождения первенца их жизнь с мужем Владимиром Пресняковым была насыщена «кутежами и загулами». Об этом сообщает Passion.ru.

Подольская рассказала о «загулах» с Пресняковым до рождения детей
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«У нас получился идеальный вариант. Мы вместе были 10 лет до появления Темы. Много путешествовали, кутили, загуливали, чего только не делали. И вот через годы у нас появился ребенок, и мы перешли на новый этап наших отношений — очень правильный и нужный», — рассказала артистка.

Теперь супруги все свободное время посвящают детям.

До этого мы рассказывали о том, чего больше всего боится Пресняков Старший.

Звёзды,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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