Подольская рассказала о «загулах» с Пресняковым до рождения детей

Наталья Подольская призналась, что до рождения первенца их жизнь с мужем Владимиром Пресняковым была насыщена «кутежами и загулами». Об этом сообщает Passion.ru.
«У нас получился идеальный вариант. Мы вместе были 10 лет до появления Темы. Много путешествовали, кутили, загуливали, чего только не делали. И вот через годы у нас появился ребенок, и мы перешли на новый этап наших отношений — очень правильный и нужный», — рассказала артистка.
Теперь супруги все свободное время посвящают детям.
До этого мы рассказывали о том, чего больше всего боится Пресняков Старший.