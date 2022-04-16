Толкалина сообщила об отъезде из России

Сейчас каждая новость о том, что еще одна знаменитость покинула страну, привлекает пристальное внимание поклонников и журналистов, которые начинают искать двойное дно. На этот раз о своей поездке заявила актриса Любовь Толкалина. В своем телеграм-канале она опубликовала фотографию в серебристом спальном мешке и прокомментировала ее так: