Толкалина сообщила об отъезде из России

Сейчас каждая новость о том, что еще одна знаменитость покинула страну, привлекает пристальное внимание поклонников и журналистов, которые начинают искать двойное дно. На этот раз о своей поездке заявила актриса Любовь Толкалина. В своем телеграм-канале она опубликовала фотографию в серебристом спальном мешке и прокомментировала ее так:
«Доброе утро, примеряю спальник: собираюсь в Непал, на Эверест».
Подписчики сравнили ее с куколкой и героиней «Кавказской пленницы».
Не секрет, что Любовь Толкалина очень любит Непал, часто там бывает и вообще предпочитает активный отдых. А горные путешествия ей не в новинку.
Напомним, что актриса прославилась после выхода фильма «Антикиллер», который снял ее бывший муж Егор Михалков-Кончаловский.