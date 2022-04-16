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1 час назад

Толкалина сообщила об отъезде из России

Кристина Уколова

Сейчас каждая новость о том, что еще одна знаменитость покинула страну, привлекает пристальное внимание поклонников и журналистов, которые начинают искать двойное дно. На этот раз о своей поездке заявила актриса Любовь Толкалина. В своем телеграм-канале она опубликовала фотографию в серебристом спальном мешке и прокомментировала ее так:

Толкалина сообщила об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доброе утро, примеряю спальник: собираюсь в Непал, на Эверест».

Подписчики сравнили ее с куколкой и героиней «Кавказской пленницы».

liubatolkalina

Не секрет, что Любовь Толкалина очень любит Непал, часто там бывает и вообще предпочитает активный отдых. А горные путешествия ей не в новинку.

Напомним, что актриса прославилась после выхода фильма «Антикиллер», который снял ее бывший муж Егор Михалков-Кончаловский.

Тем временем Подольская рассказала о «загулах» с Пресняковым до рождения детей.

Звёзды,Любовь Толкалина,
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