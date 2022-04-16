Екатерина Гордон снова ждет ребенка

Телеведущая и юрист посетила женский форум Synergy Woman Forum, где была одним из спикеров. Об этом сообщает Starhit. Екатерина выступила с речью на тему «Легкий способ бросить страдать». В частности, она заявила: «Запомните классную мысль. Вы все — пыль. Не верьте тем, кто говорит вам, что вы уникальные — они хотят сыграть на ваших комплексах».

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Екатерина также добавила, что последние два года очень счастлива и объявила о своей радости: «У меня классный муж, я жду третьего ребенка».

В ответ гости и участники форума поздравили ее с прибавлением в семье. После выступления Гордон пообщалась и сфотографировалась с поклонниками, а также раздала автографы.

Напомним, что в январе этого года Екатерина вышла замуж в третий раз за бизнесмена Виктора Харалиса, который занимается поставкой музыкальных инструментов.