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1 час назад

Екатерина Гордон снова ждет ребенка

Кристина Уколова

Телеведущая и юрист посетила женский форум Synergy Woman Forum, где была одним из спикеров. Об этом сообщает Starhit. Екатерина выступила с речью на тему «Легкий способ бросить страдать». В частности, она заявила: «Запомните классную мысль. Вы все — пыль. Не верьте тем, кто говорит вам, что вы уникальные — они хотят сыграть на ваших комплексах».

Екатерина Гордон снова ждет ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Екатерина также добавила, что последние два года очень счастлива и объявила о своей радости: «У меня классный муж, я жду третьего ребенка».

В ответ гости и участники форума поздравили ее с прибавлением в семье. После выступления Гордон пообщалась и сфотографировалась с поклонниками, а также раздала автографы.

Напомним, что в январе этого года Екатерина вышла замуж в третий раз за бизнесмена Виктора Харалиса, который занимается поставкой музыкальных инструментов.

Между тем Катя Гордон впервые высказалась о конфликте с Собчак.

Звёзды,Катя Гордон,Екатерина Гордон,
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