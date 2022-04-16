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1 час назад

Звезда шоу «Одна за всех» призналась, что вновь влюбилась

Кристина Уколова

Анна Ардова рассказала о своем избраннике в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Актриса считает, что в 52 года можно испытать сильное чувство и встретить своего человека. Однако рассекретить его имя она отказалась. Впрочем, Ардова отметила, что он очень умен и обладает хорошим чувством юмора.

Звезда шоу «Одна за всех» призналась, что вновь влюбилась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты предположили, что Анна говорит о музыканте Игоре Лебедеве. Актриса не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Она также не стала скрывать, что в последнее время часто появляется вместе с ним на публичных мероприятиях.

Напомним, что Анна Ардова была дважды замужем. В первый раз она вышла замуж за актера Даниила Спиваковского, но брак распался через одиннадцать месяцев. Вторым мужем Анны стал актер Александр Шаврин, с которым она развелась в 2017 году. Кроме того, у актрисы были отношения с журналистом Сергеем Соколовым. У Ардовой двое детей — дочь Софья и сын Антон.

Тем временем Екатерина Гордон снова ждет ребенка.

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