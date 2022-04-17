Пугачева вышла на связь из-за границы

Певица Алла Пугачева вышла на связь с подписчиками и поздравила их с Вербным воскресеньем. Она опубликовала пост в своих социальных сетях.

Артистка поделилась видео с застолья, на котором присутствует ее супруг Максим Галкин , дети и друзья. Сама певица в момент съемки ролика пьет красное вино.

Предположительно, сейчас она находится в отпуске в Израиле. Ранее поэт-песенник Илья Резник заявил, что Пугачева полетела туда на лечение. По его словам, она страдает от заболевания, которое не лечат в России. Согласно другим слухам, у телеведущего Максима Галкина в Израиле похоронена мать и там живет его брат.