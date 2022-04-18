Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем

«Я думаю, это началось где-то в мои 30 или даже раньше, тогда было сложно заметить последствия недостатка сна: мы молоды, нам кажется, что мы такие непобедимые. Раньше проблема бессонницы была последней в списке тех, которые я хотела решить. Но при плохом сне, когда биологические часы полностью сбиты, невозможно заниматься физическими упражнениями или сидеть на диете», — поделилась размышлениями Энистон.