Дженнифер Энистон рассказала о проблемах со здоровьем

Американская актриса Дженнифер Энистон призналась в интервью изданию People, что в течение нескольких лет живет с бессонницей.
53-летняя звезда сериала «Друзья» рассказала, что на протяжении долгого времени ее преследует чувство беспокойства и тревоги. Также Дженнифер упомянула приступы лунатизма – ими она объяснила неоднократное срабатывание сигнализации в собственном доме.
Актриса призналась, что долгое время закрывала глаза на проблемы со здоровьем.
«Я думаю, это началось где-то в мои 30 или даже раньше, тогда было сложно заметить последствия недостатка сна: мы молоды, нам кажется, что мы такие непобедимые. Раньше проблема бессонницы была последней в списке тех, которые я хотела решить. Но при плохом сне, когда биологические часы полностью сбиты, невозможно заниматься физическими упражнениями или сидеть на диете», — поделилась размышлениями Энистон.
Теперь актриса борется с проблемой, которая беспокоила ее долгие годы.
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