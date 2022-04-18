Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
2 часа назад

Тяжелобольной Губин заявил, что его выживают из собственной квартиры

Мария Иглина

Тяжелобольной Андрей Губин признался, что его из квартиры выживают собственные родственники. Об этом он рассказал в эфире программы "Хватит слухов!".

Губин заявил, что его выживают из собственной квартиры
Фото: Кадр из передачи "Секрет на миллион"Кадр из передачи "Секрет на миллион"

Еще на пике своей популярности артист приобрел четырехкомнатные апартаменты, а теперь ему приходиться жить в съемной однокомнатной квартире. По словам Губина, некоторое время назад он пустил к себе пожить двух родственниц:

"Они загадили мне всю квартиру четырехкомнатную. Вот сейчас я вытирал за ними эту микроволновку. Там все в грязи такой. У меня за 15 лет столько не было!".

Также певец признался. что ему мешают не только родственницы, но и соседи, которые поют "страшными голосами" и мешают ему писать новые песни.

Сейчас Андрей Губин снимает однокомнатную квартиру за120 тысяч рублей в месяц.

Ранее Ксения Бородина публично отчитала бывшего мужа.

Звёзды,Андрей Губин,Ксения Бородина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители