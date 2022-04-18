Губин заявил, что его выживают из собственной квартиры

Тяжелобольной Андрей Губин признался, что его из квартиры выживают собственные родственники. Об этом он рассказал в эфире программы "Хватит слухов!".
Еще на пике своей популярности артист приобрел четырехкомнатные апартаменты, а теперь ему приходиться жить в съемной однокомнатной квартире. По словам Губина, некоторое время назад он пустил к себе пожить двух родственниц:
"Они загадили мне всю квартиру четырехкомнатную. Вот сейчас я вытирал за ними эту микроволновку. Там все в грязи такой. У меня за 15 лет столько не было!".
Также певец признался. что ему мешают не только родственницы, но и соседи, которые поют "страшными голосами" и мешают ему писать новые песни.
Сейчас Андрей Губин снимает однокомнатную квартиру за120 тысяч рублей в месяц.