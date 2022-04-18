Елена Проклова рассказала о последствиях инсульта

В январе 2022 года актриса Елена Проклова перенесла инсульт, и только сейчас она решила поделиться подробностями в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

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Все случилось в ночь с первого на второе января в поезде. Елену начало тошнить, изо рта шла пена, мучили сильные головные боли. Все продолжилось и перед выступлением на сцене театра в Санкт-Петербурге.

Уже в Москве актриса обратилась к врачу. Специалисты определили, что Проклова практически на ногах перенесла ишемический инсульт. Известно, что медики нашли у нее в мозжечке образование размером с небольшое яйцо. Это гематома, которые удалить ее не представляется возможным.