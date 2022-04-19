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1 час назад

Губин уедет из России

Мира Маркина

Певец Андрей Губин покинет Россию из-за состояния здоровья. Об этом он рассказал в эфире программы "Хватит слухов!" на телеканале ТВЦ.

Губин уедет из России
Фото: Кадр из передачи "Секрет на миллион"Кадр из передачи "Секрет на миллион"

47-летний артист планирует поехать летом в Египет, где он ранее уже проживал. По мнению Губина, другой климат позитивно скажется на состоянии его здоровья.

В 2000-х певцу поставили диагноз "левосторонняя прозопалгия". Как рассказывал артист, каждое утро он просыпается с болями и чувствует, как "гниет заживо".

Ранее Андрей Губин признался, что его выживают из квартиры собственные родственники. Сейчас ему приходиться жить в съемной однокомнатной квартире за 120 тысяч рублей в месяц.

Звёзды,Андрей Губин,
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