Губин уедет из России

Певец Андрей Губин покинет Россию из-за состояния здоровья. Об этом он рассказал в эфире программы "Хватит слухов!" на телеканале ТВЦ.

Фото: Кадр из передачи "Секрет на миллион" Кадр из передачи "Секрет на миллион"

47-летний артист планирует поехать летом в Египет, где он ранее уже проживал. По мнению Губина, другой климат позитивно скажется на состоянии его здоровья.

В 2000-х певцу поставили диагноз "левосторонняя прозопалгия". Как рассказывал артист, каждое утро он просыпается с болями и чувствует, как "гниет заживо".