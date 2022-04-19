Сестра Роналду высказалась о смерти сына футболиста

Сестра Роналду Катя Авейра поддержала семью футболиста и высказалась о потере, которую переживает семья. Свои слова она опубликовала в социальных сетях и сопроводила их семейными снимками.
Авейра написала о том, как сильно любит свою семью, а также вспомнила отца Роналду, который скончался 17 лет назад от почечной недостаточности.
"Я люблю тебя и мое сердце будет переживать эту утрату вместе с тобой. Позволь Господу обо всем позаботиться и укрепить тебя на твоем пути еще больше. Наш маленький ангел сейчас уже на коленях у папы, а появившаяся на свет кроха такая сильная, крепкая и полная здоровья. Она каждый день будет служить доказательством того, насколько важна любовь", — написала она.
Ранее футболист Криштиану Роналду сообщил, что в их семье скончался новорожденный младенец. Семья ожидала двойню, девочка осталась жива.