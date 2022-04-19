Сестра Роналду высказалась о смерти сына футболиста

"Я люблю тебя и мое сердце будет переживать эту утрату вместе с тобой. Позволь Господу обо всем позаботиться и укрепить тебя на твоем пути еще больше. Наш маленький ангел сейчас уже на коленях у папы, а появившаяся на свет кроха такая сильная, крепкая и полная здоровья. Она каждый день будет служить доказательством того, насколько важна любовь", — написала она.