Экстрасенс раскрыла будущее дочери Фриске

Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала, чего ждать дочери Натальи Фриске, которую назвали Луна. Об этом сообщает "Пятый канал".
Проскурякова посоветовала девочке с именем Луна заняться музыкой. По словам астролога, она должна серьезно подойти к этому делу.
«Лучше всего, если это будет через творчество. Человеку с таким именем обязательно нужно заниматься музыкой, причем музыкой очень серьезной и очень хорошо, если она будет петь, пусть это будет опера или джаз не меньше»
Она также добавила, что на человека с таким именем налагается большая ответственность. Луна — самое близкое космическое тело к Земле, поэтому влияет на разные сферы жизни человека, в том числе психическое состояние и здоровье.
В будущем девушка с именем Луна будет красивой и женственной, ей также суждено стать матерью. Однако Проскурякова предостерегла ее от последствий ее привлекательности.
«Очень привлекательная женщина может привлекать на себя и агрессию ведь все оборотни и вампиры, как известно, больше всего, проявляют активность при полной Луне»
Ранее сообщалось, что сестра Фриске объявила о беременности.