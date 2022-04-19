Нагиев скрыл свой брак от несовершеннолетней Довлатовой

Ведущая Алла Довлатова рассказала, что Дмитрий Нагиев скрывал от нее свой брак, когда ей было 17 лет. Об этом пишет портал "7 Дней".

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Довлатова призналась, что была влюблена в Нагиева. Он в свой очередь ради романа с ней не рассказал о том, что на самом деле женат. Тогда он был в браке с журналисткой Алисой Шер.

"Он наплел мне, 17-летней дуре, что совершенно свободен. Словом, клеил девушку по полной программе, как обои! Он мне сразу понравился, я даже подумала: "Вот она наконец, моя любовь пришла!" - поделилась ведущая.