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1 час назад

Нагиев скрыл свой брак ради романа с несовершеннолетней Довлатовой

Мира Маркина

Ведущая Алла Довлатова рассказала, что Дмитрий Нагиев скрывал от нее свой брак, когда ей было 17 лет. Об этом пишет портал "7 Дней".

Нагиев скрыл свой брак от несовершеннолетней Довлатовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Довлатова призналась, что была влюблена в Нагиева. Он в свой очередь ради романа с ней не рассказал о том, что на самом деле женат. Тогда он был в браке с журналисткой Алисой Шер.

"Он наплел мне, 17-летней дуре, что совершенно свободен. Словом, клеил девушку по полной программе, как обои! Он мне сразу понравился, я даже подумала: "Вот она наконец, моя любовь пришла!" - поделилась ведущая.

По словам Довлатовой, тогда Нагиев был худым парнем с короткой стрижкой. Он умел подавать себя и постоянно рассказывал анекдоты. Довлатова привела его в редакцию, потому что ей понравился голос Нагиева. И они стали вести вместе эфиры. Когда Алла Довлатова встретилась с Алисой Шер, она поблагодарила ведущую за то, что та дала ее мужу работу.

Ранее Собчак высмеяли за поступок в аэропорту.

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