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1 час назад

Степаненко рассказала, как сбросила 42 килограмма

Мира Маркина

Юмористка Елена Степаненко рассказала, как похудела на 42 килограмма несколько лет назад. Об этом пишет Teleprogramma.

Степаненко рассказала, как сбросила 42 килограмма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка начала сбрасывать вес в 2018 году, когда разводилась с Евгением Петросяном. Тогда при росте 168 сантиметров Степаненко весила 110 килограммов. По словам юмористки, она начала худеть ради здоровья. За год она сбросила 42 килограмма и стала весить 68.

Чтобы похудеть, Елена Степаненко ела не реже 5 раз в день очень маленькими порциями. Кроме того, она пила много воды, ограничивала употребление мяса, соленой и калорийной пищи.

Сейчас юмористка старается также правильно питаться и следить за собой.

Ранее стало известно о состоянии госпитализированного Бедроса Киркорова.

Звёзды,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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