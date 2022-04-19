Степаненко рассказала, как сбросила 42 килограмма

Юмористка Елена Степаненко рассказала, как похудела на 42 килограмма несколько лет назад. Об этом пишет Teleprogramma.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артистка начала сбрасывать вес в 2018 году, когда разводилась с Евгением Петросяном. Тогда при росте 168 сантиметров Степаненко весила 110 килограммов. По словам юмористки, она начала худеть ради здоровья. За год она сбросила 42 килограмма и стала весить 68.

Чтобы похудеть, Елена Степаненко ела не реже 5 раз в день очень маленькими порциями. Кроме того, она пила много воды, ограничивала употребление мяса, соленой и калорийной пищи.