Мария Шарапова ждет первенца

35-летняя теннисистка Мария Шарапова объявила, что ждет первенца. Об этом она рассказала в личном блоге.

Шарапова показала фото, где видно округлившийся живот. На снимке она стоит на берегу у воды и улыбается.

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В комментариях к публикации поклонники поздравили звезду. Они пожелали здоровья маме и малышу, а некоторые и вовсе заявили, что давно ждали новостей о беременности теннисистки.

По последним данным, Мария Шарапова состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом. В начале года пара объявила о помолвке, но свадебной церемонии пока не было.