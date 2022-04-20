Мария Шарапова ждет первенца

35-летняя теннисистка Мария Шарапова объявила, что ждет первенца. Об этом она рассказала в личном блоге.
Шарапова показала фото, где видно округлившийся живот. На снимке она стоит на берегу у воды и улыбается.
«Драгоценное начало! Есть торт на день рождения за двоих всегда было моей специальностью»
В комментариях к публикации поклонники поздравили звезду. Они пожелали здоровья маме и малышу, а некоторые и вовсе заявили, что давно ждали новостей о беременности теннисистки.
По последним данным, Мария Шарапова состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом. В начале года пара объявила о помолвке, но свадебной церемонии пока не было.
Ранее сообщалось, что экстрасенс раскрыла будущее дочери Фриске.