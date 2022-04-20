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4 часа назад

Мария Шарапова ждет первенца

Мария Каткова

35-летняя теннисистка Мария Шарапова объявила, что ждет первенца. Об этом она рассказала в личном блоге.

Мария Шарапова ждет первенца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шарапова показала фото, где видно округлившийся живот. На снимке она стоит на берегу у воды и улыбается.

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В комментариях к публикации поклонники поздравили звезду. Они пожелали здоровья маме и малышу, а некоторые и вовсе заявили, что давно ждали новостей о беременности теннисистки.

По последним данным, Мария Шарапова состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом. В начале года пара объявила о помолвке, но свадебной церемонии пока не было.

Ранее сообщалось, что экстрасенс раскрыла будущее дочери Фриске.

Звёзды,Александр Гилкс,Мария Шарапова,
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