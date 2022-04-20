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1 час назад

Киркоров прокомментировал слухи о банкротстве

Мира Маркина

Певец и композитор Филипп Киркоров откровенно рассказал о финансовых трудностях в интервью с журналистом Teleprogramma.pro.

Киркоров прокомментировал слухи о банкротстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

55-летний артист признался, что в последнее время его доходы сильно снизились.

«Сильно это по мне ударило? Ну, сильно, потому что теперь поработать придется в три-четыре раза больше. Я всегда выбирал самый трудный путь. А на трудном пути нет конкурентов», — прокомментировал ситуацию Киркоров.

Артист также поделился, что анонсировал несколько дополнительных выступлений в Москве и Санкт-Петербурге. Киркоров не скрывает: на этот шаг он пошел, чтобы сохранить привычный уровень достатка.

Слухи о намерении в ближайшее время объявить себя банкротом певец комментировать отказался.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Киркоров задумался о смене имени своей дочери.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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