Киркоров прокомментировал слухи о банкротстве

Певец и композитор Филипп Киркоров откровенно рассказал о финансовых трудностях в интервью с журналистом Teleprogramma.pro.
55-летний артист признался, что в последнее время его доходы сильно снизились.
«Сильно это по мне ударило? Ну, сильно, потому что теперь поработать придется в три-четыре раза больше. Я всегда выбирал самый трудный путь. А на трудном пути нет конкурентов», — прокомментировал ситуацию Киркоров.
Артист также поделился, что анонсировал несколько дополнительных выступлений в Москве и Санкт-Петербурге. Киркоров не скрывает: на этот шаг он пошел, чтобы сохранить привычный уровень достатка.
Слухи о намерении в ближайшее время объявить себя банкротом певец комментировать отказался.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Киркоров задумался о смене имени своей дочери.