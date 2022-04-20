Киркоров прокомментировал слухи о ссоре с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал, почему реже общается со своей бывшей женой, певицей Аллой Пугачевой. Об отношениях артист поведал в разговоре с Teleprogramma.pro.
Интервьюер задал вопрос относительно слухов, что Филипп и Алла в ссоре. Киркоров отметил, что не встречается с Пугачевой, дабы не навредить детям.
«У нас у каждого растут дети, они читают интернет. К чему бередить их детское сознание? Дети растут, задают вопросы, читают новости. Наши встречи в общественных местах пресса превращает в цирк и аттракцион, поэтому не хотелось бы "формировать ошибочное мнение" на этапе взросления замечательных детей, которых я очень люблю. Пусть эти прекрасные воспоминания останутся у нас с Аллой в нашей душе и сердце, и не важно, со знаком плюс они или минус. А по поводу того, сколько про меня написано и про нее — я всегда говорю такую фразу: "Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, если над тобой плачут"», — рассказал музыкант.
Артист отметил, что давно не читает информацию о себе и Пугачевой в СМИ, так как домыслы в прессе формируют у детей ошибочное мнение. Филипп воспитывает двоих детей от суррогатной матери: 11-летнюю Аллу-Викторию и 10-летнего Мартина-Кристина.
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