Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
20 апреля

Киркоров прокомментировал слухи о ссоре с Пугачевой

Мира Маркина

Певец Филипп Киркоров рассказал, почему реже общается со своей бывшей женой, певицей Аллой Пугачевой. Об отношениях артист поведал в разговоре с Teleprogramma.pro.

Киркоров прокомментировал слухи о ссоре с Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Интервьюер задал вопрос относительно слухов, что Филипп и Алла в ссоре. Киркоров отметил, что не встречается с Пугачевой, дабы не навредить детям.

«У нас у каждого растут дети, они читают интернет. К чему бередить их детское сознание? Дети растут, задают вопросы, читают новости. Наши встречи в общественных местах пресса превращает в цирк и аттракцион, поэтому не хотелось бы "формировать ошибочное мнение" на этапе взросления замечательных детей, которых я очень люблю. Пусть эти прекрасные воспоминания останутся у нас с Аллой в нашей душе и сердце, и не важно, со знаком плюс они или минус. А по поводу того, сколько про меня написано и про нее — я всегда говорю такую фразу: "Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, если над тобой плачут"», — рассказал музыкант.

Артист отметил, что давно не читает информацию о себе и Пугачевой в СМИ, так как домыслы в прессе формируют у детей ошибочное мнение. Филипп воспитывает двоих детей от суррогатной матери: 11-летнюю Аллу-Викторию и 10-летнего Мартина-Кристина.

Ранее стало известно, что наследница Агутина и Варум выступила на разогреве у Bon Jovi.

Звёзды,Бывшая жена,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители