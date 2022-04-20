Киркоров прокомментировал слухи о ссоре с Пугачевой

«У нас у каждого растут дети, они читают интернет. К чему бередить их детское сознание? Дети растут, задают вопросы, читают новости. Наши встречи в общественных местах пресса превращает в цирк и аттракцион, поэтому не хотелось бы "формировать ошибочное мнение" на этапе взросления замечательных детей, которых я очень люблю. Пусть эти прекрасные воспоминания останутся у нас с Аллой в нашей душе и сердце, и не важно, со знаком плюс они или минус. А по поводу того, сколько про меня написано и про нее — я всегда говорю такую фразу: "Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, если над тобой плачут"», — рассказал музыкант.