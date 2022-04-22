Отец Фриске обвинил Шепелева в пиаре на сыне

«Я, если честно, не слежу за постами Шепелева в соцсетях. Этот человек любит, чтобы о нем что-то говорили, поэтому и пишет о ребенке, привлекает к себе внимание. Сам-то Шепелев никому не интересен. Просто пиарится на Платоне. Мне вообще неприятно о Шепелеве говорить. Главное, чтобы с ребеночком было все в порядке», — поделился отец Жанны Фриске с представителями прессы.