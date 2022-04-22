Отец Фриске обвинил Шепелева в пиаре на сыне

Дмитрий Шепелев стал чаще рассказывать поклонникам о сыне Платоне и их взаимоотношениях. По его словам, иногда ему бывает очень трудно с ребенком. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Как отметил Шепелев, чем старше становится Платон, тем более самоуверенно и дерзко он себя ведет. В последнее время мальчик начал ставить ультиматумы и разговаривать с отцом в грубом тоне.
Отец Жанны Фриске Владимир в интервью рассказал, что не следит за жизнью Шепелева, однако может с уверенностью сказать, что телеведущий использует сына и старается для себя получить максимальную выгоду. Например, повышает количество упоминаний о себе в прессе и тратит его деньги.
«Я, если честно, не слежу за постами Шепелева в соцсетях. Этот человек любит, чтобы о нем что-то говорили, поэтому и пишет о ребенке, привлекает к себе внимание. Сам-то Шепелев никому не интересен. Просто пиарится на Платоне. Мне вообще неприятно о Шепелеве говорить. Главное, чтобы с ребеночком было все в порядке», — поделился отец Жанны Фриске с представителями прессы.
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