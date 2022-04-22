Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
2 часа назад

Отец Фриске обвинил Шепелева в пиаре на сыне

Даша Краснова

Дмитрий Шепелев стал чаще рассказывать поклонникам о сыне Платоне и их взаимоотношениях. По его словам, иногда ему бывает очень трудно с ребенком. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Отец Фриске обвинил Шепелева в пиаре на сыне
Фото: социальные сетисоциальные сети

Как отметил Шепелев, чем старше становится Платон, тем более самоуверенно и дерзко он себя ведет. В последнее время мальчик начал ставить ультиматумы и разговаривать с отцом в грубом тоне.

Отец Жанны Фриске Владимир в интервью рассказал, что не следит за жизнью Шепелева, однако может с уверенностью сказать, что телеведущий использует сына и старается для себя получить максимальную выгоду. Например, повышает количество упоминаний о себе в прессе и тратит его деньги.

«Я, если честно, не слежу за постами Шепелева в соцсетях. Этот человек любит, чтобы о нем что-то говорили, поэтому и пишет о ребенке, привлекает к себе внимание. Сам-то Шепелев никому не интересен. Просто пиарится на Платоне. Мне вообще неприятно о Шепелеве говорить. Главное, чтобы с ребеночком было все в порядке», — поделился отец Жанны Фриске с представителями прессы.

До этого мы рассказывали, как экстрасенс раскрыла будущее дочери Фриске.

Звёзды,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители