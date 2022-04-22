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5 часов назад

«Просто хочу уснуть»: что происходит с Моргенштерном после развода

Мира Маркина

В апреле Моргенштерн и его супруга Дилара шокировали поклонников признанием: они разводятся. Сначала на расставание намекнул рэпер в новом треке «Селяви»:

«Просто хочу уснуть»: что происходит с Моргенштерном после развода
Фото: Соцсети Соцсети

«Миллионы слов лезут наружу, но мы молча доедаем наш последний ужин, детка, ты знаешь, я тебе не нужен! Рок-звезда не может быть хорошим мужем».

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А после и его избранница подтвердила новость:

«После свадьбы, наверное, начался самый худший период наших отношений. Наверное, просто брак — это не для нас история. В какой-то момент после свадьбы просто все потухло. Мы никогда не скучали рядом друг с другом. После свадьбы мы погрязли в рутине быта и повседневности. Все, что мы делали, это ели, спали, играли в игры на компьютере. В некоторые моменты мы оба ненавидели этот дом, этот брак и то, что он сделал с нами. И все за каких-то пару месяцев весь огонь, который в нас горел, он просто потух».

Соцсети

По словам девушки, они с экс-возлюбленным остались в хороших отношениях, однако поклонники все равно начали переживать за эмоциональное состояние Дилары и Моргенштерна. На первый взгляд, после расставания бывшие супруги занялись личными делами: она стала публиковать больше контента, общаться с фолловерами, а он с головой ушел в творчество. Однако пользователи все-таки отметили, что девушка чересчур уж наигранно пытается изображать безразличие и хорохорится в социальных сетях.

Заметили сетевые детективы и неладное в поведении музыканта. Так, Моргенштерн в своем Telegram-канале попросил подписчиков, посоветовать ему хороший реабилитационный центр. Многие стали подозревать, что после разрыва с возлюбленной Алишер начал снова пристрастился к запрещенным препаратам. Артист также в социальных сетях признался, что злоупотребляет алкоголем, а также поделился довольно откровенными подробностями своей жизни и личными переживаниями:

«Мне приходится грязно жить, чтобы писать п******* песни. Все, кто мне близок, далеко».

Моргенштерн также выложил отрывок нового трека и, кажется, он также посвящен разрыву с Диларой. «Моя милая, я не узнал нас с утра. Вчера ты была моя, но сейчас…», — поет артист.

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Напомним, пара встречалась с 2017 года. В 2019 Моргенштерн и Дилара объявили о расставании. Тогда артист говорил, мол, «это не любовь была», и признавался в изменах. Но уже через несколько месяцев Алишер и Дилара начали регулярно проводить время вместе и публиковать совместные фото. В конце прошлого года они поженились, громкая церемония бракосочетания прошла в стиле 90-х.

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