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1 час назад

Эмбер Херд уличили во лжи на суде

Катя Кобышева

За судебными разбирательствами между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом следит весь мир. Дело обрастает новыми, все более шокирующими подробностями, в которые не хочется верить. Так, косметическая компания Milani Cosmetics обратила внимание на противоречия в показаниях актрисы. Об этом пишет издание Daily Mail.

Эмбер Херд уличили во лжи на суде
Фото: Кадр из фильма "Ромовый дневник"Кадр из фильма "Ромовый дневник"

На одном из судебных заседаний Эмбер Херд сообщила, что ей приходилось с помощью косметики скрывать следы насилия, и даже показала палетку палетку консилеров Milani Cosmetics, которой пользовалась каждый день, чтобы замаскировать синяки.

Представители Milani Cosmetics обратили внимание на этот факт, а позже опубликовали видео в TikTok видео, в котором в частности сообщалось о том, то данная палетка была выпущена в 2017 году, когда Эмбер Херд и Джонни Депп уже развелись. Это значит, что у актрисы не могло быть этой палетки в то время, о котором она говорит в суде.

Напомним, что поженились актеры в 2015 году, а на развод подали в мае 2016 года. В январе 2017 года их брак был расторгнут официально.

Ранее мы писали о том, что Мадонна выставила на продажу дом за $25,9 млн.

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