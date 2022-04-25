Барановская: "Не смогу ни с кем прожить бриллиантовую свадьбу"

«Каждый раз, когда вижу людей, отмечающих 60-65 лет со дня свадьбы, сожалею, что я уже не смогу ни с кем прожить бриллиантовую свадьбу. Мне сколько лет?! Должны уже новые технологии появиться, чтоб я до 150 жила», — призналась Барановская в эфире.