Барановская: "Не смогу ни с кем прожить бриллиантовую свадьбу"

Юлия Барановская, построившая яркую карьеру после развода с Андреем Аршавиным, откровенно рассказала о своих мыслях насчет семьи и отношений.
Девушка воспитывает троих детей от брака с футболистом, однако на участие бывшего мужа уже давно особо не рассчитывает. Она признается, что хотела бы снова выйти замуж и, возможно, родить еще ребенка. В эфире "Русского радио" телеведущая откровенно поделилась со слушателями, о чем она сожалеет:
«Каждый раз, когда вижу людей, отмечающих 60-65 лет со дня свадьбы, сожалею, что я уже не смогу ни с кем прожить бриллиантовую свадьбу. Мне сколько лет?! Должны уже новые технологии появиться, чтоб я до 150 жила», — призналась Барановская в эфире.
Ранее мы сообщали, что Моргенштерн вновь предложил Диларе выйти за него.