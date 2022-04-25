Директор Бориса Моисеева рассказал о состоянии певца

Не так давно в Сети появились слухи, что известный 68-летний певец Борис Моисеев прикован к постели, однако его директор Сергей Горох опроверг эту информацию.
Моисеев, действительно, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, он перенес два инсульта и окончательно после них не восстановился - у артиста сохраняются проблемы с речью и подвижностью руки после перенесенных заболеваний, однако в целом он чувствует себя нормально.
Также директор отметил, что хоть Борис Михайлович регулярно и принимает прописанные ему лекарства, заставить его посещать врачей становится все труднее.
Эти заявления Горох озвучил в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ, подчеркнув еще раз, что ни о какой "прикованности" к постели речи идти не может.
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